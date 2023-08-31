Но его цена всё ещё выглядит внушительно.

ZOTAC выпустила новую версию рюкзака для виртуальной реальности VR GO 4.0 с менее производительной графической подсистемой, сообщает VideoCardz. В то время как вариант 2022 года оснащался 16-гиговой видеокартой NVIDIA RTX A4500, новинка 2023 года выпуска получает более скромную RTX A2000 в версии на 8 ГБ видеопамяти. В отсутствии подробностей о конструкции специалисты полагают, что используется мобильный вариант видеокарты на базе графического процессора GA106 поколения Ampere с 2560 ядрами CUDA. В остальном изменений содержимого рюкзака не замечено, по-прежнему используется мобильный процессор Intel Core i7-11800H семейства Tiger Lake и 16 ГБ оперативной памяти. Цена такого рюкзака в Великобритании составляет около 3700 фунтов стерлингов.

ZOTAC VR GO 4.0 расширяет свободу перемещения владельца, поскольку всё оборудование находится непосредственно на нём. Носимый компьютер поддерживает широкий спектр гарнитур, включая гарнитуры виртуальной, дополненной и смешанной реальности, однако ZOTAC не производит свои гарнитуры, поэтому важно проверять совместимость в каждом конкретном случае. Рюкзак весит 4,5 килограмма и оснащается двумя батареями ёмкостью 6000 мАч, которые можно заменять «на ходу». Для вывода изображения VR GO 4.0 оснащён одним портом HDMI 2.1 и двумя DisplayPort 1.4, для беспроводной связи есть Wi-Fi.