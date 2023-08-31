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Chieftec выпустит в сентябре компактный корпус BX-Mesh с сетчатой боковой панелью
Версия ранее представленного BX-10B-OP с упором на воздушный поток.

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Chieftech выпустит в сентябре новый корпус в серии UNI, это будет улучшенная версия BX-10B-OP с упором на воздушный поток, сообщает Hartware. Корпус получил название BX-Mesh (BX-10B-M-OP) и главным его отличием от предыдущей версии станет сетчатая боковая панель, BX-10B-OP оснащается стеклянной. Корпус выполнен в формате Mini-Tower, сочетает в себе элегантный, сдержанный дизайн и изготавливается из стали 0,6 мм, поддерживая mini-ITX и mATX материнские платы при внешних размерах 415×204×340 мм (с учётом высоты 15 мм ножек).

Источник: Chieftec

Chieftech BX-Mesh обладает отличной вместительностью для своих габаритов, на передней панели можно установить три 120- или два 140-мм вентилятора (140 мм только с платой ITX), на верхней панели достаточно пространства для монтажа радиатора типоразмера 240 мм или установки пары вентиляторов диаметром 120/140 мм, на задней панели есть место для одного 120-мм вентилятора и он включён в комплект поставки. Также стоит отметить наличие вентиляционных прорезей в нижней панели корпуса, которые закрыты сеткой, за фронтальной панелью присутствует пылевой фильтр.

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В корпус можно установить до четырёх накопителей (1×3,5/2,5+3×2,5), видеокарты длиной до 300 или 380 мм (при длине блока питания менее 180 мм), доступно 4 слота расширения, кулеры для процессора высотой до 165 мм. На фронтальной панели присутствуют USB 3.2 Gen1 Type-A и USB 3.2 Gen1 Type-C. Цены не уточняются.

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#chieftec #корпуса #компактные компьютеры #компактная сборка #компактный корпус
Источник: chieftec.eu
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