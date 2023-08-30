66 потоков приходится только на одно ядро.

На конференции Hot Chips 2023 компания Intel продемонстрировала новый процессор с 8 ядрами и 528 потоками на базе архитектуры RISC, сообщает Wccftech. Необходимость создания такого уникального процессора была обусловлена специфическими рабочими нагрузками, которые характеризуются высоким параллелизмом и недостаточно эффективно используют имеющиеся аппаратные решения. Одной из таких нагрузок является графическая аналитика.

В новом процессоре на одно ядро приходится 66 потоков, 192 КБ кэш-памяти и 4 МБ памяти SRAM. Процессор производится по 7-нм техпроцессу TSMC, использует преимущества технологии Intel Embedded Multi-die Interconnect Bridge (EMIB) и кремниевой фотоники, в частности, для прямого «общения» ядер даже за пределами одного корпуса без без добавления коммутаторов и сетевых карт, объясняет ServeTheHome.

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Процессоры выполнены в корпусе BGA-3275, поддерживают 32 оптических порта ввода/вывода со скоростью до 32 ГБ/с в каждом из направлений и до 32 ГБ памяти DDR5-4400. Платформа будет поддерживать до 16 сокетов, что позволит получить 120 ядер, 8448 потоков и 512 ГБ памяти в самой крупной конфигурации. TDP процессора составляет 75 Вт, причём для работы самих ядер требуется около 21% от этой мощности.