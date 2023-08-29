Карты Intel действительно занимают интересную позицию на рынке.

С момента выпуска видеокарт Arc Alchemist компания Intel провела большую работу по доработке и оптимизации программного обеспечения. Модель A750 регулярно упоминается Intel, как лучшее предложение по соотношению цены и производительности, по сравнению с конкурирующей GeForce RTX 3060 от NVIDIA. Однако NVIDIA уже выпустила новую линейку и на смену RTX 3060 пришла RTX 4060, как A750 смотрится относительно этой модели, а заодно и Radeon RX 7600 от AMD, выяснили специалисты YouTube канала Hardware Unboxed, протестировав более 40 игр в разрешении 1080p и 1440p.

Intel Arc A750 показала себя довольно неплохо, в среднем отстав от GeForce RTX 4060 в 1080p на 19%. В более высоком разрешении A750 начинает сокращать дистанцию и в среднем отстаёт на 12%. Видеокарты Intel хорошо справляются с трассировкой лучей и при включении этой технологии картина практически не меняется.

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В заключении специалисты Hardware Unboxed отметили, что проблемы у видеокарт Intel Arc Alchemist по-прежнему есть, например, в Halo возникали проблемы с текстурами, в Hogwarts Legacy и F1 2023 рецензентам показалось, что потенциал видеокарты не раскрывается в полной мере, поэтому Arc сложно рекомендовать, но это безусловно жизнеспособный и выгодный вариант. Отставая от RTX 4060 на 12…19% модель A750 на зарубежном рынке дешевле до 27…33%, 12% отставание от RX 7600 также компенсируется меньшей на 19…26% ценой, а RX 6600 за те же деньги обладает удручающей производительностью в трассировке лучей.



