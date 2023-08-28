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Портативная игровая консоль Lenovo Legion Go получит 8,8-дюймовый дисплей QHD+ 144 Гц
Впечатляющий дисплей для такого устройства.

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belva bramantoro, Unsplash

Ранее в Сети появилась информация о подготовке компанией Lenovo портативной игровой консоли Legion Go под управлением Windows 11. Устройство составит конкуренцию устаревающему, но всё ещё популярному Steam Deck, игровой консоли ASUS ROG Ally, а также многочисленным устройствам от других известных китайских брендов. В очередном эксклюзивном отчёте специалисты ресурса Windows Report назвали характеристики Legion Go и его ожидаемую стоимость — устройство может оказаться самой продвинутой портативной консолью на момент выхода.

В Windows Report утверждают, что Lenovo представит Legion Go во время выставки IFA 2023, уже 1 сентября. Возможные конфигурации устройства предложат 8-ядерный 16-поточный APU AMD Ryzen Z1 Extreme с интегрированной графикой Radeon 780M, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7500, встроенный NVMe M.2 PCIe Gen 4 накопитель формата 2242 объёмом до 1 ТБ. Также консоль оснастят аккумулятором ёмкостью 49,2 Вт·ч, а съёмный контроллер получит аккумулятор 900 мАч.

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Пожалуй, наибольший интерес вызывает дисплей. Его диагональ составляет 8,8-дюймов, разрешение QHD+ (2560×1600 пикселей), частота обновления 144 Гц — впечатляет, но какова будет автономность устройства и производительность с таким-то экраном? Это предстоит выяснить. Производительность можно поднять за счёт технологии масштабирования FSR 2, скоро на помощь придёт FSR 3 с интерполяцией кадров, но как она будет работать с APU, пока неизвестно, более того, рекомендуемая минимальная частота кадров для интерполяции составляет 60…70 FPS. А что касается автономности, озвученная ёмкость не намного больше, чем у конкурентов с менее впечатляющими дисплеями.

Ожидаемая цена Lenovo Legion Go составляет 799 долларов США, кроме этого, запланированы очки дополненной реальности стоимостью 499 долларов США, а также игровые наушники-вкладыши. Подробнее с отчётом можно ознакомиться в публикации Windows Report.

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#lenovo #игровые консоли #портативные игровые консоли #портативные пк #lenovo legion go
Источник: windowsreport.com
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