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Настольные процессоры AMD Ryzen 8000 могут сохранить кристалл IOD от 7000 серии — инсайдер
Тогда новые процессоры должны сохранить прежнее количество линий PCIe и интегрированную графику.

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Timothy Dykes, Unsplash

Процессоры AMD Ryzen 8000 ожидаются в 2024 году, в том числе настольные, которым приписывают кодовое название Granite Ridge. В Ryzen 8000 будет использоваться новая архитектура ядер Zen 5, ожидания в отношении которой довольно высокие. Очевидно, кристаллы с ядрами Zen 5 в Ryzen 8000 будут новыми, однако, одна из частей существующих Ryzen 7000 может быть использована повторно, сообщает Wccftech со ссылкой на слухи от Twitter (заблокирован в РФ) блогера @Olrak29_.

Судя по слухам, такой частью будет 6-нм кристалл ввода-вывода IOD. Если это действительно так, то в новых настольных Ryzen 8000 будут доступны те же 28 линий PCIe Gen 5, контроллеры памяти, возможности USB и интегрированной графики. Можно вспомнить официальный слайд AMD, где Ryzen 8000 фигурировал в плане выпуска с ядрами Zen 5 и обновлённой графикой Navi 3.5, но, похоже, речь на данном слайде велась относительно новых APU и они действительно получат новую графику.

Источник: AMD / Wccftech

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Тем не менее, обычным настольным процессорам новая графика особо и не нужна, существующая RDNA 2 с парой вычислительных блоков справляется со всеми базовыми задачами, а для остального есть дискретные видеокарты, возможности расширения у современной платформы AMD довольно широкие, а поддержку памяти значительно улучшили. До недавнего времени возможности подсистемы памяти Ryzen 7000 и материнских плат AM5 были ограничены скоростями около 6000 МТ/с, однако последние обновления значительно улучшили ситуацию и платформа теперь работает со скоростной памятью 7000…8000 МТ/с и более.

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#amd #процессоры #amd ryzen 8000
Источник: wccftech.com
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