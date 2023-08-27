Теперь можно анализировать, сколько времени затрачивает видеокарта на отрисовку кадра.

Разработчики популярной программы для оценки производительности игр CapFrameX выпустили бета версию 1.7.2, интегрировав в неё PresentMon 1.9.0, новейшую версию утилиты для захвата и анализа данных от Intel, сообщает VideoCardz. Для отображения данных в оверлее CapFrameX по-прежнему требуется RivaTuner Statistics Server (RTSS), интеграция новой версии PresentMon позволяет отслеживать «Занятость графического процессора» (GPU Busy). Внедрённый Intel параметр GPU Busy отражает сколько времени видеокарта тратит на рендеринг каждого кадра.

Графики общего времени кадра и GPU Busy, а также отклонение (в верхней правой части). Источник: CapFrameX, GitHub

Для удобства и простоты в CapFrameX также внедрили параметр «отклонение занятости графического процессора» (GPU Busy Deviation), который зависит от суммарного времени кадра и времени, которое было необходимо только графическому процессору. Когда этот показатель близок к нулю, соблюдается баланс.

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Бета-версию CapFrameX v1.7.2 можно скачать в репозитории проекта на GitHub.