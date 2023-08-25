Владельцы бюджетной видеокарты рано радовались повышению частот.

Компания Intel продолжает радовать владельцев видеокарт Arc регулярным обновлением драйверов, также в пакет входят драйвера для интегрированной графики Iris Xe процессоров 11-, 12- и 13-го поколений, моделей N100, N200, U300 и других. В новом выпуске под номером 31.0.101.4669 добавлена поддержка Armored Core 6 от известной студии FromSoftware, которая разработала большое количество известных проектов, в том числе Dark Souls. Релиз Armored Core 6 состоялся сегодня, у неё высокие оценки на платформе OpenCritic (85 баллов на момент написания) и очень положительные отзывы в Steam.

Также инженеры Intel исправили в новом выпуске несколько ошибок, включая вылеты Shadow of The Tomb Raider после загрузки в меню игры. Что самое интересное, для Intel Arc A380 отменили недавнее повышение частот, всё-таки это была ошибка, так что владельцы рано радовались, исправление описывается Intel следующим образом: «Некоторые продукты Intel Arc A380 могут ошибочно сообщать о более высоком значении значения тактовой частоты по умолчанию, чем ожидалось».