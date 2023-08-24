Алмазная полировка, заводская смазка, новая пружина и другие изменения.

CHERRY MX представила новый полноразмерный переключатель MX2A, назвав его революционной модернизацией, устанавливающей новые стандарты в отрасли. Каждый элемент оригинальных переключателей MX получил определённые доработки для достижения непревзойдённой плавности хода, отзывчивости и надёжности — ресурс MX2A превышает 100 млн нажатий. Более плавный ход обеспечивается благодаря заводской смазке, нанесённой на выпуклый купол с новой формой и алмазной полировкой. Смазка наносится также на пружины, что снижает шум до минимума. По информации ComputerBase, смазка наносится точечно и в оптимальном количестве, а по свойствам аналогична Kryptox GPL 205.

Пружина в MX2A тоже изменилась, её форма стала бочкообразной, когда ранее была цилиндрической, для лучшей центровки увеличили количество рёбер, теперь их шесть. Также была улучшена направляющая система с алмазной полировкой скользящих поверхностей. Всё это положительно сказывается на плавности и стабильности перемещения, долговечности и звуке срабатывания. Как и в переключателях MX, в MX2A используется контактная система Gold Crosspoint, которая гарантирует надёжные и точные нажатия.

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Линейка MX2A будет включать в себя производные, такие как MX Red, MX Brown, MX Black, MX Speed Silver, MX Silent Red и их RGB варианты. Вариант MX Blue сохранит присущий ему кликающий характер срабатывания, по техническим соображениям он не будет смазываться на заводе и получит цилиндрическую пружину. CHERRY MX2A ориентированы как на энтузиастов и геймеров, так и на профессионалов, первой клавиатурой на новых переключателях станет фирменная CHERRY XTRFY K5V2 формата 65%. Розничные продажи CHERRY MX2A и XTRFY K5V2 начнутся позже в этом году.



