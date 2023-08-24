Текущих версий достаточно и в обновлении нет необходимости.

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Недавно участились слухи о разработке компанией Sony более производительной версии игровой консоли PlayStation 5, которая может появиться во второй половине 2024 года. С учётом возрастающих требований игр нового поколения такой сценарий не исключён, к тому же, в следующем году с момента выхода оригинальной версии консоли исполнится 4 года, в прошлом поколении Sony представила PlayStation 4 Pro спустя 3-4 года. Напротив, глава Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) уже отрицал разработку более производительных версий Xbox Series и продолжает это делать. Как сообщает Wccftech, на этот раз потенциальным обновлением линейки игровых консолей нового поколения Microsoft поинтересовались журналисты IGN в рамках выставки Gamescom 2023.

Спенсер дал понять, что консоли Xbox Series находятся где-то в конце начального этапа становления нового поколения, разработчики должны сфокусироваться на доступном оборудовании и максимально раскрыть его. Таким образом, никакого промежуточного значимого обновления аппаратной платформы Xbox Series не планируется, сейчас подразделение сосредоточено на выпуске Xbox Series S с увеличенным накопителем — версию Carbon Black на 1 ТБ анонсировали в начале июня.

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Стоит отметить, что существование Xbox Series S и её дальнейшая поддержка оставляют надежду на оптимизацию игр нового поколения под слабое железо. Внутри этой версии консоли 8-ядерный процессор AMD Zen 2, 10 ГБ памяти и графика AMD RDNA 2 с вычислительной производительностью около 4 Тфлопс.