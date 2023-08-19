EVGA планировала выпустить GeForce GTX 1080 в версии Kingpin, но модель не вышла на рынок и стала одним из героев нового видео

Jose G. Ortega Castro, Unsplash

Прошло меньше года с тех пор, как EVGA официально объявила об уходе с рынка видеокарт. Это объявление потрясло индустрию и застало врасплох многих энтузиастов. Объявление было сделано незадолго до запуска новой серии видеокарт NVIDIA и у компании даже был готовый прототип GeForce RTX 4090, но этой модели так и не суждено было увидеть свет в розничной продаже. YouTube блогер JayzTwoCents был одним из первых, кто сообщил о решении EVGA, обозреватель был в партнёрских отношениях с компанией, сотрудничал с штатным оверклокером EVGA Винсом Лусидо (Vince Lucido), известным под псевдонимом Kingpin. Имя Kingpin также хорошо известно благодаря серии графических ускорителей Kingpin, которая являлась флагманской в ассортименте EVGA и ценилась профессиональными оверклокерами.

Kingpin уже отправил JayzTwoCents прототип GeForce RTX 4090, но за всё время работы компании это был не единственный прототип. Выяснилось, что EVGA планировала выпустить GeForce GTX 1080 в версии Kingpin, но модель не вышла на рынок. Образец печатной платы этой видеокарты был отправлен JayzTwoCents и стал одним из героев нового видео. Специалисты VideoCardz считают, что видеокарту отменили из-за скорого выхода GTX 1080 Ti, на которую сразу же переключились инженеры EVGA.

реклама

Поклонники EVGA могут взглянуть на отличную коллекцию видеокарт производителя в блоге JayzTwoCents, кроме прототипа платы GeForce GTX 1080 блогер также получил плату RTX 3090 Ti. Сейчас компания переключила своё внимание на другие компоненты ПК, например, недавно представила новые ATX 3.0 блоки питания с температурной защитой 12VHPWR.



