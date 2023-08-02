Особых подробностей нет, но при температурных аномалиях в разъёме блоки питания должны отключаться.

Компания EVGA представила блоки питания SuperNOVA Gold FTW мощностью 850 и 1000 Вт, сообщает ресурс GdM. Новинки соответствуют требованиям стандартов Intel ATX 3.0 и PCIe Gen 5.0, выдерживая пики мощности до 235% по всей системе и до 300% только по видеокарте. Также SuperNOVA Gold FTW могут похвастаться золотыми сертификатами 80 PLUS Gold, но, по заверениям производителя, эффективность блоков приближается к требованиям платинового сертификата 80 PLUS, в частности, за счёт улучшений, заложенных инженерами в трансформатор, а также охлаждение транзисторов. Блоки питания построены на базе полумостовой схемы с DC-DC и LLC преобразователями, используются только японские конденсаторы.

Блоки питания EVGA SuperNOVA Gold FTW полностью модульные, для питания PCIe Gen 5 видеокарт предусмотрен один разъём и кабель 12VHPWR на 600 Вт. Что интересно, компания заявляет о применении на стороне блока питания усовершенствованной схемы тепловой защиты 12VHPWR. Без особых подробностей отмечается, что эта схема служит для защиты блока питания и видеокарты. Защита срабатывает и отключает ПК, если подключение 12VHPWR выполнено неправильно или обнаружены температурные аномалии в разъёме. Кроме того, для блока заявлены защиты по напряжению OVP и UVP, току OCP, перегрузке OPP, короткому-замыканию SCP и перегреву OTP.

реклама

В системе охлаждения используется 135-мм вентилятор с гидродинамическим подшипником и поддержкой полупассивного режима работы EVGA ECO, который можно включить/отключить с помощью переключателя на задней панели. На блоки питания распространяется трёхлетняя гарантия производителя.