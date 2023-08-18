Графика известна под кодовым обозначением Navi 3.5 и, вероятно, будет основана на доработанной архитектуре RDNA 3.5.

На одном из прошедших онлайн мероприятий компания AMD подтвердила планы по выпуску следующего поколения APU Ryzen 8000 с интегрированной графикой Navi 3.5 в 2024 году. Вероятно, под этим названием имеется ввиду улучшенная архитектура RDNA 3.5, о которой ранее также говорили инсайдеры. Упоминание нескольких предполагаемых продуктов из будущей линейки уже было замечено в обновлениях Linux, они получили идентификаторы GFX1151 и GFX1150, теперь сообщается о начале интеграции драйверов для новой серии GFX 11.5, которая связана с грядущими APU Ryzen 8000, известными также под кодовым названием Strix Point, передаёт VideoCardz со ссылкой на Phoronix.

Как считают специалисты, на текущий момент эта первоначальная реализация по большей части выглядит автоматически сгенерированной на основе кода для серии GFX11, отличаясь на десяток строк. Вряд ли инженеры успеют подготовить всё для интеграции в ядро Linux 6.6, но вполне вероятно, что основную работу закончат для интеграции в ядро версии 6.7, которое планируется выпустить ещё в этом году. В таком случае AMD будет готова к потенциальной презентации на выставке CES в начале следующего года и последующему выпуску.

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Точные сроки появления новой серии APU неизвестны, по слухам, в AMD разрабатывали не только привычные монолитные APU, но и чиплетные с производительной графикой.