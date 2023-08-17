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Intel Core i7-920 сравнили с Pentium G7400 в играх — по статистике редких событий 920-й был лучше
Intel LGA 1366 ещё сойдёт для некоторых игрушек.

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Платформа Intel LGA 1366 оказалась долгожителем, производительности выпущенных для неё процессоров хватило на долгое время, также помогла поддержка трёхканальной памяти, а со временем на вторичном рынке появилось множество списанных 6-ядерных процессоров Xeon, которые стоили сравнительно недорого. На релизе одним из самых популярных процессоров LGA 1366 был процессором 4-ядерный 8-поточный Core i7-920, сможет ли он сравниться сегодня с бюджетными решениями, например, 2-ядерным 4-поточным Pentium G7400, который, по слухам, скоро получит замену в виде Intel 300. Процессоры сравнил YouTube блогер RandomGaminginHD.

Сравнение не получилось обширным, поскольку каждый из процессоров имеет те или иные проблемы в современных играх: Core i7-920 уже слишком стар, а на двух ядрах Pentium G7400 некоторые игры просто отказываются работать. Тем не менее, в нескольких популярных проектах сравнение удалось. Что касается конфигурации, для Pentium G7400 выбрали 16 ГБ DDR4-3200 в двухканальном режиме, для Core i7-920 — 24 ГБ в трёхканальном. Также 920-й отдельно проверили с разгоном ядер до 3,6 ГГц и памяти до 1600 МТ/с. За обработку графики выступала GeForce RTX 3060 Ti.

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По средней частоте кадров Core i7-920 не смог превзойти новый «гиперпень», но обеспечил условно достаточный уровень производительности. Преимущество 4 ядер и 8 потоков проявляется в статистике редких и очень редких событий, здесь 920-й лучше и с разгоном преимущество увеличивается. Было бы интересно увидеть сравнение с видеокартой AMD, поскольку они показывают себя лучше в системах со старыми процессорами.

Intel Core i7-920 показал себя достойно, думать об обновлении подобных процессоров на современные бюджетные решения офисного уровня точно не стоит, если речь идёт про игры.


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#intel #игры #тесты #intel lga 1700 #intel lga 1366
Источник: youtube.com
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