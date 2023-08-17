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В Firefox 116.0.3 исправили зависание браузера при поиске в Google и некоторые другие проблемы
Одна из которых могла затронуть пользователей Adobe Photoshop.

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Команда разработчиков Mozilla накануне выпустила третье небольшое обновление для Firefox 116, добавив несколько важных исправлений, сообщает ComputerBase. Открывает список решение проблемы в OPFS (Origin Private File System), например, в прошлой версии браузера пользователи широко известного графического редактора Adobe Photoshop не могли получить доступ к кэшированным изображениям. Ещё одна исправленная ошибка связана с уведомлением о полноэкранном режиме, которое постоянно отображалось у некоторых пользователей, вопреки отключению в настройках.

В прошлых версиях из-за изменений в настройках HTTP/3 могли возникнуть проблемы с поиском Google, вплоть до того, что Firefox надолго зависал. В Linux с окружением Wayland при совместном использовании экрана тоже могли наблюдаться зависания. Обе эти проблемы решены в новом обновлении.

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В то время как основная ветка Firefox обновляется до версии 116.0.3, версии ESR каких-либо обновлений не получают и остаются на уровне 115.1 ESR и 102.14 ESR, отмечает Deskmodder.

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#mozilla #обновления #mozilla firefox
Источник: computerbase.de
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