Это будет новый значок Next Gen CPU Ready.

Jeremy Bezanger, Unsplash

Прогнозы о розничном дебюте первых настольных процессоров Intel Core 14-го поколения в октябре высказывались инсайдерами уже неоднократно, с учётом проведения крупного мероприятия Intel Innovation 2023 в конце сентября звучит это вполне правдоподобно. Теперь компания ASRock говорит об этом же на своей официальном странице в китайской социальной сети Weibo, сообщает VideoCardz со ссылкой на ITHome. В публикации ASRock утверждается, что новое поколение процессоров появится в октябре 2023 года и предложит на 4…8% более высокую производительность в однопоточных нагрузках, на 8…15% — в многопоточных. Происхождение этих цифр остаётся непонятным, либо они взяты из различных утечек, либо ASRock обладает какими-то собственными данными, полученными при тестировании образцов. Также новое поколение процессоров получит поддержку более быстрой памяти — сможет «из коробки» работать с модулями JEDEC DDR5-6400.

Кроме того, ASRock информирует потребителей о том, что материнские платы LGA 1700, совместимые с новыми процессорами, на официальном сайте будут обозначены специальным знаком с надписью Next Gen CPU Ready. Подобным образом компания уже обозначала свои платы после выхода процессоров Core 13-го поколения, так что нужно обратить внимание на дизайн новой наклейки. Также совместимость можно проверить по наличию обновлённого BIOS, где заявлена поддержка следующего поколения процессоров Intel.

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Как и в прошлый раз, первыми на рынке ожидают процессоры с разблокированным множителем, позже, в конце текущего или начале следующего года, линейка будет расширена моделями с заблокированным множителем и другими.