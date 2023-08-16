MAGNUS ONE предложит любителям игр сочетание Intel Core i7-13700 и NVIDIA GeForce RTX 4070.

ZOTAC Tecnology объявила о доступности новой линейки мини-ПК ZBOX, состоящей из 5 моделей, адаптированных для широкого применения: от офисной работы до создания контента и игр, передаёт TechPowerUp. Открывает серию производительный мини-ПК MAGNUS ONE, сочетающий в 8,3-литровом корпусе процессор Intel Core i7-13700 и видеокарту GeForce RTX 4070 фирменной серии ZOTAC GAMING. Такой ПК позволит комфортно играть во все современные игры с высоким уровнем графических настроек в разрешении 1440p, а также подойдёт для создания контента, стриминга и других ресурсоёмких задач. MAGNUS ONE будет доступен в чёрном цвете, а также белоснежном исполнении White Edition, в продажу поступят как готовые сборки, так и комплекты для самостоятельной досборки.

Также для создателей контента ZOTAC предлагает производительный мини-ПК MAGNUS EN374070C в ещё более компактном корпусе объёмом 2,6 литра. В этом случае используются производительные компоненты из мобильных серий: процессор Intel Core i7-13700HX и видеокарта GeForce RTX 4070 для ноутбуков.

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ZOTAC также представила новейшую линейку платформ с пассивным охлаждением nano C. Эти мини-ПК умещают в корпусе объёмом 1,79 л и высотой 68 мм процессоры Intel Core 13-го поколения с интегрированной графикой Iris Xe. Доступно три конфигурации с процессорами Core i3, i5 и i7, поддержкой DDR5 до 64 ГБ, одного M.2 Gen 4 и одного SATA накопителя формата 2,5-дюйма.

Компьютеры предлагают широкие возможности подключения внешних устройств, в частности, благодаря портам USB 3.1 и Thunderbolt 4. Возможности модернизации зависят от серии, как минимум, доступна модернизация или замена системной памяти и накопителей. Подробности о каждой из серий можно узнать на страницах: MAGNUS ONE, MAGNUS EN, ZBOX nano C .