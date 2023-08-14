Интересно, а получится ли разогнаться до таких скоростей.

Китайская компания MaxSun выпустила Micro-ATX материнскую плату MS-Terminator (кит. 终结者) B760M GKD5, привлекая внимание покупателей заявлениями о поддержке высокоскоростных XMP профилей DDR5-8000+ и возможностями повышения лимитов мощности, сообщает VideoCardz со ссылкой на ITHome. Новинка ориентирована на средний класс геймеров и энтузиастов, в промо-материалах отдельно упоминается совместимость с такими популярными процессорами массового сегмента, как Core i5-12400F, i5-13400F и i5-13600KF. На данное позиционирование намекает и цена 999 юаней.

Разгон процессора множителем на B760 платах невозможен, про поддержку разгона шиной тоже ничего не говорится, но подсистема питания 8+1+1 Dr.MOS на 50 А должна позволить повысить лимиты PL1 до 200 Вт и PL2 до 235 Вт, благодаря чему процессор сможет агрессивнее увеличивать частоты до максимального буста и длительно удерживать их. Охлаждение VRM реализовано двумя радиаторами и выглядит достойно.

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Что касается разгона памяти, стоит отметить, что не на каждом процессоре стабильно заработает DDR5-8000, на моделях без индекса K разгон памяти ограничивает заблокированное напряжение «системного агента» (System Agent, SA). Но, судя по всему, материнская плата конструктивно готова к таким скоростям, в частности, используется только два слота DIMM, что должно положительно сказаться на стабильности. Ко всему прочем стоит отметить наличие трёх слотов M.2, встроенного Wi-Fi и 2,5-гигабитного Ethernet, пары USB 3.2 Gen2x2 и четырёх USB 2.0 на задней панели.