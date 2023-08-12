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Предположительно, инженерный образец настольного Meteor Lake-S отметился на фото
Но, по прогнозам, такие процессоры не появятся.

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Предполагается, что Intel представит процессоры следующего поколения в сентябре, в частности, мобильные Core Ultra 1-го поколения Meteor Lake. Судя по всему, для настольных систем Meteor Lake не выпустят, но Intel собиралась сделать это и образцы таких процессоров существуют, что доказывает фото, опубликованное технологическим ресурсом HKEPC и инсайдером @wxnod в Twitter (заблокирован в РФ), сообщает Wccftech. Судя по всему, фото изначально появилось на какой-то из китайских интернет площадок, но вскорости было удалено.

То, что перед нами точно не процессор LGA 1700, можно определить по вырезам-ключам для установки в сокет, у представителей LGA 1700 таких ключей четыре, здесь же их два. Также несколько отличается расположение компонентов и крышка, которая стала чуть больше в длину, это можно объяснить большими размерами чипа.

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Возможно, на фото один из инженерных образцов с топовой для Meteor Lake конфигурацией 6P+8E. По ряду предположений, такие процессоры сейчас могут рассылаться для тестирования настольной платформы LGA 1851, которая, по слухам, появится не ранее второй половины 2024 года с процессорами Arrow Lake. А может, не всё потеряно, и Meteor Lake по какому-то стечению обстоятельств ещё выпустят на настольных ПК, кто знает. К слову, сегодня появился прогноз относительно размера кэша 2-го уровня у быстрых ядер процессоров Arrow Lake.

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#intel #процессоры #meteor lake
Источник: wccftech.com
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