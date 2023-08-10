Процессоры ориентированы на сегмент с низким энергопотреблением.

Neven Krcmarek, Unsplash

Одно из будущих семейств процессоров Intel под названием Lunar Lake ориентировано на мобильные платформы с низким энергопотреблением и ожидается к 2025 году. Официальных подробностей пока немного, но кое-какие интересные детали энтузиасты находят в репозиториях программного обеспечения. На этот раз Twitter (заблокирован в РФ) блогер @InstLatX64 заметил в репозитории модулей мониторинга производительности Intel Perfmon появление поддержки Lunar Lake, изменения подтверждают используемые в Lunar Lake архитектуры ядер, а также некоторую другую информацию.

Согласно обновлению, в процессорах Lunar Lake компания продолжит придерживаться гибридного дезагрегированного дизайна. Производительные P-ядра будут основаны на архитектуре Lion Cove, а эффективные E-ядра – на архитектуре Skymont. Подробностей о точном количестве ядер и каких-либо конфигурациях пока нет, специалисты Wccftech предполагают, что процессоры могут изготавливаться по техпроцессу Intel 18A, поскольку 20A компания заявляла для Arrow Lake, хотя в данном случае загадывать бессмысленно – планы часто меняются.

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Ранее один из увлечённых продукцией Intel блогеров заявил, что процессоры Lunar Lake получат интегрированную графику Xe2-LPG (Battlemage), которая по количеству шейдерных блоков будет эквивалентна текущим дискретным решениям начального класса, таким как Arc A380, а на ресурсе Phoronix отметили изменения в ядре Linux, намекающие на появление в Lunar Lake нового нейронного блока VPU.