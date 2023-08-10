Теперь корпус доступен в пяти цветах.

Компания Thermaltake сообщила о расширении доступной цветовой палитры в линейке компактных башенно-вертикальных корпусов Tower 200 Mini, передаёт TechPowerUp, теперь покупателям доступны фирменные бирюзовый и зелёные расцветки в дополнение к уже существующим классическим вариантам. Таким образом, The Tower 200 доступен в пяти цветах: черный, белый, бирюзовый, «гоночный зеленый» и «зеленый маття».

Новые цвета The Tower 200. Источник: Thermaltake

Для тех, кто не знаком с The Tower 200, стоит напомнить, что корпус при размерах 537×300×280 мм (В×Ш×Г) предлагает широкую поддержку мощного оборудования: AIO системы охлаждения с радиаторами типоразмера до 280 мм и воздушные кулеры высотой до 200 мм, видеокарты длиной до 380 мм, стандартные блоки питания длиной до 220 мм. Для защиты крупных и тяжелых видеокарт от раскачивания корпус оснащён специальным стабилизатором, также компания отмечает грамотно спроектированную вентиляцию для охлаждения мощных компонентов и наличие нескольких вентиляторов в комплекте. Передняя панель из закаленного стекла позволяет любоваться внутренностями своего ПК, а для дополнительной персонализации к корпусу можно докупить 3,9-дюймовый ЖК-дисплей.