Также нужно поставить драйверы не старее выпуска 23.10.23.03

Onur Binay, Unsplash

Владельцы видеокарт AMD Radeon не смогли оценить трассировку лучей в Ratchet & Clank Rift Apart на релизе игры, настройки были недоступны и включить технологии было нельзя. Вскорости AMD выпустила специальный драйвер версии 23.10.23.03 с оптимизациями, но похоже, что трассировка лучей на видеокартах Radeon в игре заработала только накануне – с выходом официального патча от разработчиков из Insomniac Games. Наряду с этим обновили и рекомендованные системные требования, в которых теперь присутствуют видеокарты AMD, сообщает VideoCardz.

Кроме улучшений трассировки лучей, новый патч для игры устраняет сбои на старых процессорах, различные графические артефакты и искажения, ошибки интерфейса и многие другие недочёты, влияющие на производительность. Полный список изменений доступен на сайте Insomniac Games.

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Разработчики утилиты CapFrameX уже протестировали трассировку лучей на видеокарте Radeon RX 7900 XTX, опубликовав результаты в своём Twitter @CapFrameX (заблокирован в РФ). Включение всех эффектов снижает среднюю частоту кадров в QHD+ разрешении с включённой технологией FSR в режиме качество на 45,7%, при этом частота кадров выше 60, что позволяет с комфортном играть даже в таком огромном разрешении.