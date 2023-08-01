Решены проблемы с трассировкой лучей и DRS.

AMD выпустила специальный графический драйвер версии 23.10.23.03 с поддержкой Ratchet & Clank: Rift Apart и решением проблем, которые возникали в игре на некоторых видеокартах, включая Radeon RX 7900 XTX, сообщает TechPowerUp.

Как отмечалось в примечаниях к прошлому официальному драйверу WHQL, который вышел к релизу игры, но не содержал нужные оптимизации, видеокарты 7000 серии испытывали в Ratchet & Clank: Rift Apart проблемы с трассировкой лучей. Судя по сообщениям в Сети, она в игре для владельцев указанных видеокарт вообще могла быть недоступна или вызывала сбои, зависания драйвера. Также наблюдались проблемы с динамическим изменением разрешения. Корректирующий выпуск Radeon Software, о котором идёт речь, добавляет поддержку Ratchet & Clank: Rift Apart и должен устранить перечисленные выше проблемы.

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О каких-либо других изменениях не сообщается, все остальные проблемы, известные для драйвера 23.7.2 остаются актуальными, среди новинок в этом списке можно отметить падение производительности в DirectX 11 играх на видеокарте Radeon RX 5600 XT при включении технологии SmartAccess Memory.