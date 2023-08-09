Судя по всему, после данной процедуры консоль работает без проблем.

Edgar Almeida, Unsplash

Steam Deck от компании Valve является одной из самых популярных портативных игровых консолей, однако конкуренция в данном сегменте возрастает с каждым днём. После появления новых производительных APU от компании AMD стали выходить куда более производительные аналоги. Кроме более современного чипа некоторые из них предлагают до 32 или даже 64 ГБ оперативной памяти, более продвинутые дисплеи и ёмкие накопители. Steam Deck сложно конкурировать с новинками, но консоли помогает её высокая ремонтопригодность, поддержка модификаций и конечно же увлечённое сообщество энтузиастов. Пользователь Twitter (заблокирован в РФ) @balika011 сообщил об успешном увеличении объёма оперативной памяти Steam Deck, передаёт VideoCardz.



Источник: Плата Steam Deck после модификации, установлены новые чипы LPDDR5 от SamsungИсточник: Twitter (заблокирован в РФ) @balika011

То, что память распаяна на плате, не остановило энтузиаста, перепайка чипов позволила увеличить объём оперативки с 16 до 32 ГБ. Как отметил специалист в комментариях, он использовал чипы Samsung LPDDR5 K3LKCKC0BM-MGCP. Судя по всему, никаких проблем после модификации не последовало, консоль распознала всю память.

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Также ранее в Сети уже обсуждались модификации корпуса консоли, позволяющие улучшить охлаждение, на замену можно попробовать найти и более продвинутый дисплей, но чип заменить уже не получится, а он теряется на фоне конкурентов, особенно по части центрального процессора – 4 ядра Zen 2 и 8 потоков смотрятся не впечатляюще на фоне современных 8-ядерных APU. К слову, на днях стало известно о начале продаж восстановленных Steam Deck – такие устройства можно купить с 20% скидкой.