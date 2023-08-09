Модели заполнили пространство между RTX 6000 Ada и RTX 4000 SFF Ada.

NVIDIA представила новинки в линейке профессиональных видеокарт RTX семейства Ada, три модели заполнят пустующее пространство между RTX 6000 Ada и RTX 4000 SFF Ada, которые появились ранее. Характеристики представленных моделей довольно интересные, так RTX 5000 Ada получает графический процессор AD102, в котором активны 12800 CUDA ядер, и 32 ГБ 256-битной GDDR6 памяти с коррекцией ошибок. На FP32 вычислениях карта демонстрирует производительность 65,3 Тфлопс при повышении частоты до 2,5 ГГц, её энергопотребление составляет 250 Вт, а стоимость – 4000 долларов США.

Самой компактной из представленной троицы является RTX 4000 Ada, мощность всего лишь 130 Вт. Источник: NVIDIA

Следом расположились RTX 4500 и RTX 4000 Ada на базе AD104. Данные модели предложат 7680 и 6144 CUDA, 24 и 20 ГБ видеопамяти на 192- и 160-битной шине соответственно. Наверняка геймеры не отказались бы от такого объёма памяти, но пока это прерогатива моделей профессионального сегмента. Вычислительная производительность RTX 4500 Ada достигает 39,6 Тфлопс при пиковой частоте 2,6 ГГц и энергопотреблении 210 Вт, в свою очередь, производительность RTX 4000 Ada оценивается в 26,7 Тфлопс при этом требует карта всего лишь 130 Вт энергии. Цены на эти модели начинаются от 2250 и 1250 долларов.

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Как сообщает VIdeoCardz, все видеокарты поддерживают полноценный интерфейс PCIe Gen 4 x16 и для подключения дисплеев имеют по четыре DisplayPort 1.4a, в данном случае несколько отличается RTX 4000 Ada, которая получила разъёмы mini-DisplayPort, в то время как другие модели — полноразмерные разъемы. Первые системы с новыми видеокартами ожидаются на рынке этой осенью.