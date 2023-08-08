Модели мощностью до 1300 Вт предлагают один кабель 12VHPWR.

Блоков питания нового поколения, выполненных в соответствии со стандартами Intel ATX 3.0 и PCIe Gen 5, на рынке становится всё больше. На этот раз новинки представила компания Sharkoon Technologies, передаёт TechPowerUp. Это полностью модульные блоки питания Rebel P30 Gold мощностью 850, 1000 и 1300 Вт. Серия доступна в чёрном и белом цвете, на корпусе блоков присутствуют золотистые эмблемы Sharkoon, подчёркивающие премиальность и высокую эффективность, что подтверждается золотыми сертификатами 80 PLUS Gold.

Среди прочих достоинств Sharkoon отмечает применение схемы с DC-DC и LLC преобразователями, японские конденсаторы, тихий 135-мм вентилятор на гидродинамическом подшипнике с поддержкой полупассивного режима работы. Отмечается, что после выключения блока вентилятор может продолжать работать до минуты, чтобы быстро охладить внутренности устройства.

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В комплекте каждого из блоков присутствует один 12VHPWR кабель, у 850-ваттной модели он рассчитан на мощность 450 Вт, у моделей 1000 и 1300 Вт – на мощность 600 Вт. Также в зависимости от мощности блоки предлагают от четырёх до восьми кабелей питания PCIe 6+2, до 12 кабелей питания SATA. Все кабели поставляются в специальной сумке, что тоже приятно. Для блоков заявлены защиты OCP, OVP, UVP, SCP, OTP и OPP.

Что касается цен, за рубежом чёрные и белые модели предлагаются по одной цене, 850-ваттный вариант стоит 159 евро, модели на 1000 и 1300 Вт – 219 и 239 евро соответственно.