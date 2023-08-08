Хватит для большинства процессоров начального и среднего класса без разгона.

Ассортимент компании ID-Cooling пополнился ещё одним низкопрофильным кулером, модель IS-67-XT предназначена для компактных систем и в её названии фигурирует одна из ключевых характеристик – высота кулера с установленным вентилятором составляет 67 мм. Кулер будет доступен в чёрном и белом цвете, его конструкция включает в себя алюминиевый радиатор со «ступенчатыми» ламелями, отмечают в TechPowerUp. Радиатор и никелированное медное основание с тепло-распределительной подошвой связывают шесть 6-мм тепловых трубок, а принудительное движение воздуха через радиатор создаёт 120-мм вентилятор толщиной 15 мм. В ID-Cooling заявляют теплоотвод на уровне 150 Вт, а это означает, что кулер должен справиться с большинством современных процессоров для настольных ПК без разгона.

Комплектный 120-мм вентилятор не обладает подсветкой и подключается к 4-контактному разъёму для ШИМ управления скорости вращения в диапазоне от 500 до 2200 об/мин. Развиваемый воздушный поток достигает 67,58 кубических футов в минуту (CFM) при статическом давлении 1,54 мм водяного столба и максимальном уровне шума 35,2 дБ. Общие размеры кулера 120×120×67 мм, его вес с вентилятором составляет 500 грамм, а система креплений поддерживает установку на платформы Intel LGA 1700, LGA 1200 и LGA 115x, AMD AM5 и AM4. Кулеры получили трёхлетнюю гарантию от производителя и за рубежом ожидаются в продаже по цене 44,99 долларов США.