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Cooler Master представила систему охлаждения смартфонов Cryo Phone Cooler с элементом Пельтье
Устройство подойдёт обладателям мощных игровых смартфонов.

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Современные игровые смартфоны оснащаются продвинутыми системами охлаждения с испарительными камерами и даже встроенными вентиляторами, но для активных мобильных геймеров этого порой недостаточно — в ход идут внешние блоки активного охлаждения, устанавливаемые на заднюю крышку смартфона. Такое решение представила компания Cooler Master, универсальный охлаждающий блок Cryo Phone Cooler охладит смартфоны шириной до 90 мм, используя в своей конструкции вентилятор и термоэлектрический элемент Пельтье, сообщает ресурс GdM.

Источник: Cooler Master

Корпус Cryo Phone Cooler фиксируется на смартфоне с помощью регулируемого крепления, ширина захвата регулируется в диапазоне 67…88 мм. Устройству требуется питание от источника 9 В, в комплект входит кабель USB Type-C на Type-A для подключения к внешнему источнику питания, а также кабель Type-C для подключения к смартфону. Управление системой осуществляется через мобильное приложение по Bluetooth, приложение доступно для смартфонов под управлением iOS и Android.

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Вентилятор системы охлаждения диаметром 35 мм может раскручиваться до 4200 об/мин, создавая поток воздуха 1,66 кубических футов в минуту (CFM) при уровне шума 26,4 дБ. Скорость вентилятора регулируется в приложении, можно создавать зависимость от температуры, более того, Cryo Phone Cooler отображает температуру на маленьком дисплее и оснащён настраиваемой RGB подсветкой.

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#смартфоны #охлаждение #cooler master
Источник: gdm.or.jp
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