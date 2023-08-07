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Продажи GeForce RTX 4080 могут значительно вырасти при цене 1000USD, но NVIDIA не спешит снижать РРЦ
Покупатели выжидают интересные скидки.

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Цены на видеокарты новой линейки NVIDIA GeForce RTX 40 не раз подвергались критике, но компания и её партнёры не спешат официально корректировать их, хотя это могло бы значительно повысить объёмы продаж. Об этом пишет VideoCardz, рассказывая, как быстро раскупают новые видеокарты NVIDIA во время различных акций. Так на днях в американской торговой сети B&H Photo Video модель GeForce RTX 4080 Trinity OC от Zotac можно было приобрести за 999 долларов США — видеокарты закончились очень быстро.

Источник: B&H Photo Video / VideoCardz

Несмотря на большой потенциал для увеличения продаж, рекомендованная цена GeForce RTX 4080 по-прежнему остаётся на отметке 1199 долларов. Напротив, цена конкурирующей Radeon RX 7900 XTX от AMD в какой-то момент опускалась до 799 долларов, без учёта скидок средняя цена видеокарты в рознице всё же выше, но в ряде случаев более привлекательна. Тем не менее, видеокарты NVIDIA предлагают ряд значимых преимуществ, таких как более низкое энергопотребление, поддержка технологии масштабирования с генерацией кадров, в то время как дата релиза анонсированной в прошлом году технологии AMD FSR3 остаётся неизвестной, более того, непонятно даже на каком этапе разработки сейчас находятся в AMD.

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#nvidia #видеокарты #скидки
Источник: videocardz.com
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