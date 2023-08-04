Она основана на архитектуре следующего поколения Battlemage.

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После сложного запуска первого поколения дискретных игровых видеокарт Intel Arc Alchemist в компании не спешат с прогнозами относительно следующих решений Battlemage, отмечая лишь, что их разработка продвигается куда лучше, чем в случае с Alchemist. Однако есть основания полагать, что новая графика от Intel появится в следующем году. Во-первых, это соответствует ранее озвученным планам, во-вторых, компания уже разрабатывает новый Linux драйвер для интегрированной графики Xe2-LPG процессоров Lunar Lake, сообщает VideoCardz со ссылкой на отчёт Phoronix. Интегрированные графические процессоры Intel отстают на один цикл от своих дискретных аналогов, так будущие Meteor и Arrow Lake будут использовать серию Xe-LPG на архитектуре Alchemist, с другой стороны, процессоры Lunar Lake получат новую графику Xe2-LPG и, как ожидается, появятся во второй половине следующего года, объясняют специалисты.

Недавние слухи предполагают, что интегрированный графический процессор Lunar Lake получит 64 исполнительных блока Xe2, но за счёт архитектурных изменений количество шейдерных блоков будет эквивалентно 8 ядрам Xe 1-го поколения, иными словами, подобная конфигурация сравнима с тем, что предлагает настольная видеокарта Arc A380 или мобильная A370M.