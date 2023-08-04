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Intel начинает работу над Linux-драйвером для графики Xe2 в процессорах Lunar Lake
Она основана на архитектуре следующего поколения Battlemage.

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Neven Krcmarek, Unsplash

После сложного запуска первого поколения дискретных игровых видеокарт Intel Arc Alchemist в компании не спешат с прогнозами относительно следующих решений Battlemage, отмечая лишь, что их разработка продвигается куда лучше, чем в случае с Alchemist. Однако есть основания полагать, что новая графика от Intel появится в следующем году. Во-первых, это соответствует ранее озвученным планам, во-вторых, компания уже разрабатывает новый Linux драйвер для интегрированной графики Xe2-LPG процессоров Lunar Lake, сообщает VideoCardz со ссылкой на отчёт Phoronix. Интегрированные графические процессоры Intel отстают на один цикл от своих дискретных аналогов, так будущие Meteor и Arrow Lake будут использовать серию Xe-LPG на архитектуре Alchemist, с другой стороны, процессоры Lunar Lake получат новую графику Xe2-LPG и, как ожидается, появятся во второй половине следующего года, объясняют специалисты.

Источник: Phoronix

Недавние слухи предполагают, что интегрированный графический процессор Lunar Lake получит 64 исполнительных блока Xe2, но за счёт архитектурных изменений количество шейдерных блоков будет эквивалентно 8 ядрам Xe 1-го поколения, иными словами, подобная конфигурация сравнима с тем, что предлагает настольная видеокарта Arc A380 или мобильная A370M.

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#intel #процессоры #intel lunar lake
Источник: videocardz.com
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