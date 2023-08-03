Помог жидкий азот и модификации.

Известный YouTube блогер и оверклокер ScatterBencher недавно опубликовал подробную инструкцию по разгону видеокарты Intel Arc A770 и попытался добиться 3,0 ГГц по чипу, о чём сообщалось ранее. Это удалось, правда с некоторыми оговорками. Специалист отметил, что чип плохо откликался на повышение напряжения, а подсистема питания эталонной версии видеокарты явно не рассчитана на такой разгон. Тем не менее, блогер взялся за жидкий азот и это позволило не только закрепить предыдущий результат, но и установить новый рекорд, преодолев отметку 3,5 ГГц, сообщает Wccftech.

Видеокарта пыталась возразить энтузиасту, но тот умело обошёл все ограничения и защитные алгоритмы, о чём подробно рассказал в своём материале. В итоге видеокарту удалось разогнать до 3586 МГц при напряжении 1,305 В, но стабильности при такой частоте не было, всё что удалось — это зафиксировать результат. При частоте 3012 МГц и напряжении 1,12 В удалось добиться стабильной производительности практически во всех тестах 3DMark, кроме Fire Strike. Наибольший прирост производительности составил 26% в тесте Time Spy.

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Специалисты считают результат впечатляющим при том, что графический процессор Intel Arc A770 построен на 6-нм техпроцессе TSMC. Следующее поколение видеокарт Intel должно использовать ещё более продвинутую технологию, а значит можно ожидать и ещё более высоких частот.



