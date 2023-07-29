Потребовалась аппаратная модификация и сторонние программы.

Видеокарты Intel Arc предлагают неплохой уровень производительности в начально-среднем сегменте и конкурентоспособны в своей ценовой категории, хотя различные нюансы из-за недоработок программного обеспечения определённо есть. Энтузиасты задаются вопросом, можно ли получить на видеокартах Intel Arc дополнительный прирост производительности от разгона? Хотя разгон видеопамяти заблокирован, частоты графического процессора можно повысить. Известный оверклокер SkatterBencher на примере A380 уже демонстрировал разгон до 3,0 ГГц по GPU, специалист подготовил подробную инструкцию, описав несколько стратегий. Теперь в руки SkatterBencher попала флагманская модель A770 на 16 ГБ и с ней специалист тоже достиг отметки 3,0 ГГц, но на этот раз процесс был сложнее.

SkatterBencher подготовил новый подробный гайд по разгону Intel Arc A770 на своём сайте, где можно вникнуть во все детали, подробно ознакомиться с нюансами и разными подходами. Самый простой способ разгона — с помощью фирменного ПО.

Прирост за счёт разгона через фирменное ПО Intel Arc. Источник: SkatterBencher

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В стоке частоты GPU варьируются в диапазоне 2270…2400 МГц. После установки настройки повышение производительности графического процессора на +35, смещения напряжения на 160 мВ и увеличения предела мощности до 228 Вт, удалось добиться пиковой частоты графического процессора 2800 МГц при напряжении 1,2 В. Реальные значения частоты и напряжения в зависимости от теста лежали в диапазоне 2500…2750 МГц и 1,036…1,190 В, пиковое энергопотребление составило 227…228 Вт, средняя температура 83°C, а наибольший прирост производительности 12,43% в Geekbench 6 Vulkan.

Далее разгон усложняется. Воздушное охлаждение было решено заменить на жидкостное с водоблоком EK-Quantum Vector2, возникла проблема — программное обеспечение Intel отказалось применять настройки разгона, не обнаружив подключённых вентиляторов. Используя стороннюю программу Shamino Arc OC с возможностью фиксации настроек видеокарту удалось разогнать чуть выше, добившись небольшого дополнительного повышения производительности. Чтобы двигаться дальше, требовалась разблокировка лимита мощности.

SkatterBencher отметил, что лазейку с повышением лимитов через программное обеспечение Acer BiFrost в будущем могут закрыть через драйвер, предпосылки к этому есть, поэтому специалист сразу перешёл к аппаратным модификациям и использовал модуль ElmorLabs EVC2SE для прямого управления напряжением через контроллер. С пиком мощности около 320 Вт удалось значительно повысить производительность приложений, которые ранее упирались в лимит 220…230 Вт, таким приложением оказался Furmark, в других бенчмарках и играх показатели тоже улучшились, но в меньшей степени.

Прирост после максимального разгона с жидкостным охлаждением, аппаратной модификацией и сторонними программными инструментами. Источник: SkatterBencher

Дальнейшие эксперименты с ElmorLabs EVC2SE и Shamino Arc OC позволили повысить производительность до 21,63% от стока при пиковой частоте 2795 МГц. Прикоснуться к 3,0 ГГц удалось только при 100% загрузке GPU лёгкой задачей: FurMark в разрешении 50×50 пикселей. SkatterBencher назвал самым большим узким местом эталонной Intel Arc A770 конструкцию VRM, которой недостаточно для выхода за пределы 330 Вт, также чип плохо откликается на повышение напряжения.



