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Энтузиасты разработали двухкамерный водоблок для ЦП с соединением через монтажные отверстия платы
Он позволяет скрыто подключить трубки с обратной стороны материнской платы.

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Sime Basioli, Unsplash

Новый тренд возник среди ПК энтузиастов, портящие эстетику сборки кабели питания теперь можно полностью спрятать благодаря материнским платам с разъёмами на обратной стороне и специализированным корпусам. Возможно, кто-то не в восторге и от большого количества трубок в жидкостных системах охлаждения, этой категории пользователей тоже найдётся, что предложить. Недавно известный под псевдонимом Der8auer оверклокер Роман Хартунг (Roman Hartung) показал на своём YouTube канале необычный процессорный водоблок, разработанный одним из его коллег, передаёт VideoCardz.

Собранный комплект без материнской платы. Источник: der8auer EN, YouTube

Конструкция водоблока проста и одновременно уникальна, он состоит из двух основных частей: одна располагается спереди и отводит тепло от процессора, другая располагается сзади и выступает в качестве резервуара, к которому подсоединяются трубки циркуляционной системы. Сообщаются две части с помощью трубок, которые проходят через отверстия в материнской плате, предназначенные для монтажа креплений системы охлаждения.

Водоблок установлен на плату, фронтальная часть. Источник: der8auer EN, YouTube

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Очевидно, что размер части водоблока, которая устанавливается за материнской платой, делает такую конструкцию несовместимой с большинством стандартных компьютерных корпусов, да и трубки во многих обычных корпусах за задней панелью проложить не получится. В данном случае нужны уникальные кастомные решения или двухкамерные корпуса, где за монтажной панелью материнской остаётся достаточно свободного пространства. В настоящее время Der8auer и его коллега продолжают работать над улучшением конструкции, в частности, разрабатывается более тонкий водоблок для более широкой совместимости.


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#системы охлаждения #жидкостное охлаждение
Источник: videocardz.com
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