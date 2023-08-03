Можно установить несколько вентиляторов веером и реализовать обдув всего околосокетного пространства.

SilverStone начинает продажи серии необслуживаемых систем жидкостного охлаждения IceMyst, в которой представлено четыре модели с радиаторами разного типоразмера: 240, 280, 360 и 420 мм. Как отмечает издание GdM, главной особенностью данных систем можно считать возможность установки дополнительных вентиляторов на корпус водоблока для обдува околосокетного пространства.

Отсутствие обдува зоны VRM материнской платы — один из недостатков AIO систем жидкостного охлаждения, который некоторые производители устраняют размещением дополнительных вентиляторов на водоблоке, но с решением SilverStone IceMyst никто не сравнится. Компания разработала уникальную конструкцию с последовательным модульным подключением 70-мм вентиляторов IMF70 ARGB к водоблоку, приобретаются они отдельно. Положение вентиляторов регулируется, они поворачиваются вокруг водоблока, таким образом можно набрать целый веер из вентиляторов, обдувающих не только подсистему питания, но и оперативную память, а также M.2 SSD накопитель.

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Среди других преимуществ серии SilverStone IceMyst называются: ARGB подсветка крыльчатки вентиляторов, логотипа и некоторых других элементов водоблока; возможность объединения вентиляторов в цепь; надёжный и эффективный трёхфазный шестиполюсный электродвигатель насоса водоблока; немного выпуклое медное основание для улучшения контакта.

В зависимости от модели, используются 120- или 140-мм вентиляторы со скоростью вращения до 2200 или 1750 об/мин соответственно. При этом заявлен максимальный воздушных поток 75,74 и 93,29 кубических футов в минуту (CFM), максимальный уровень шума 33,1 и 30,8 дБ соответственно. Что касается дополнительных вентиляторов IMF70 ARGB: их максимальная скорость вращения достигает 2800 об/мин, расход воздуха 17,2 CFM, уровень шума 28,2 дБ.