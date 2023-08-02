Ранее все платы ASRock использовали чёрный текстолит.

Компания ASRock объявила о выпуске своих первых материнских плат с белым текстолитом, сообщает ресурс PC Perspective. Ранее в ассортименте компании все платы имели чёрный текстолит, даже если остальные элементы были выполнены преимущественно в белом или серебристом цвете, как пример, даже в «мраморной» линейке Taichi Carrara или AQUA с серебристыми водоблоками текстолит был чёрный.

Первыми платами ASRock с белым текстолитом стали не флагманские решения, а модели, скорее ориентированные на массовый сегмент. Так что модели ASRock должны расширить выбор недорогих компонентов для белых сборок в условиях ограниченного бюджета, правда цена пока не уточняется, но вряд ли будут стоить дорого платы Intel LGA 1700 на базе H610 и B760, а также плата AMD AM4.

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Все платы имеют формат Micro-ATX, вариант ASRock B550M Pro S для сокета AMD AM4 вопреки названию основан не на чипсете B550, а на PRO565, какие за этим скрываются особенности, неизвестно. Плата предложит покупателям подсистему питания 6+2+1, четыре слота DIMM для установки до 128 ГБ оперативной памяти DDR4, встроенную сетевую карту Dragon RTL8125BG 2.5G, аудио Realtek ALC897, PCIe Gen 4 x16 для видеокарты и одного из двух M.2 накопителей при установке соответствующего процессора с поддержкой этой версии PCIe.

Плата ASRock H610M-HDV/M.2+ D5 не так проста, как кажется, она поддерживает DDR5 и позволяет установить в два слота DIMM до 96 ГБ оперативной памяти, скорость зависит от процессора. Вот он недорогой вариант для перехода на DDR5. Подсистема питания в данном случае 6+1+1, дополнительного охлаждения нет — это нужно учитывать при выборе процессора. Также на плате есть PCIe Gen 4 x16 для видеокарты, для M.2 накопителя доступен только один разъём PCIe Gen 3 x4, можно отметить наличие на задней панели одного USB 3.2 Gen1 Type-C, гигабитную сеть и аудио-кодек Realtek ALC897.

ASRock B760M-HDV/M.2 тоже поддерживает DDR5 и тоже получила два слота DIMM, но за счёт поддержки разгона памяти максимальные скорости здесь уже повыше — до 7200 МТ/с. Подсистема питания 7+1+1 получила дополнительное охлаждение. В данном случае для видеокарты и одного из двух M.2 есть поддержка PCIe Gen 4, второй M.2 общается с чипсетом по PCIe Gen 3. В наличии встроенная сетевая карта Dragon 2.5G LAN, тот же ALC897. Есть M.2 для Wi-Fi модуля и USB 3.2 Gen1 Type-C на задней панели.