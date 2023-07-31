Ранее объём SSD был ограничен объёмом 4 ТБ.

Tamara Bitter, Unsplash

Избранные пользователи PlayStation 5 получили крупное и довольно интересное бета-обновление программного обеспечения игровой консоли. Как отмечает Wccftech, обновление добавляет множество нововведений, в том числе, расширяет специальные возможности: второй контроллер теперь можно использовать в качестве вспомогательного, а также включить тактильную обратную связь в пользовательском интерфейсе, чтобы физически ощущать различные события.

Также новое бета-обновление PlayStation 5 обеспечивает поддержку Dolby Atmos аудиоустройств, позволяя наслаждаться трёхмерным звуком с эффектом погружения на основе Tempest 3D Audio, были улучшены социальные возможности, игровая справка и поиск по библиотеке. Наконец, игровая консоль получает поддержку твердотельных накопителей большего объёма, теперь можно установить 8-терабайтные M.2 SSD, ранее действовало ограничение в 4 ТБ.

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Дополнительную информацию о новом обновлении можно найти в официальном блоге PlayStation. На данный момент бета-версия доступна только для избранных пользователей, дата выхода финальной версии пока неизвестна.