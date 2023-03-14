Новые поколения видеокарт обладают отменным разгонным потенциалом, но принесёт ли это ощутимую пользу?

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Новые видеокарты AMD и NVIDIA обладают отменным разгонным потенциалом, например, в нестандартном исполнении Radeon RX 7900 XTX может работать на частотах выше 3,0 ГГц в некоторых приложениях. Частоты графических процессоров видеокарт Intel Arc серии Alchemist тоже довольно высоки, но 3,0 ГГц не достигали. Однако благодаря известному блогеру и оверклокеру SkatterBencher теперь и Intel присоединяется к клубу 3,0 ГГц — энтузиаст усердно пытался достичь такой частоты на Arc A380 и в конечном итоге добился этого, правда не без модификаций.

реклама





В прошлых экспериментах SkatterBencher разгонял Intel Arc A380 до частот 2,9 ГГц с помощью утилиты, разработанной профессиональным оверклокером под псевдонимом Shamino. Выше подняться не удалось, в частности, из-за лимита мощности PL4, который никак не удавалось повысить. Об этом SkatterBencher рассказал в недавнем видео, которое было посвящено нескольким методикам разгона Arc A380.

SkatterBencher на своей странице в Twitter* сообщил, что ему удалось разогнать Intel Arc A380 до 3,0 ГГц, модифицировав её с помощью ElmorLabs EVC2 для вольтмода. Видеокарта успешно прошла на такой частоте тестирование в FurMark и 3DMark TimeSpy, оценка графики в бенчмарке составила 5085 баллов. Типовой результат Arc A380, указанный специалистами UL Benchmarks, 4383 балла.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

По умолчанию частота графического процессора ACM-G11 в Arc A380 равна 2400 МГц, таким образом, повышение частоты на 27% увеличило оценку графики на 16%. Подробности процесса не уточняются, вероятно, SkatterBencher подготовит материал для своего одноимённого сайта или YouTube канала.