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Видеокарту Intel Arc A380 разогнали до 3,0 ГГц и протестировали в 3DMark TimeSpy
Новые поколения видеокарт обладают отменным разгонным потенциалом, но принесёт ли это ощутимую пользу?
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Новые видеокарты AMD и NVIDIA обладают отменным разгонным потенциалом, например, в нестандартном исполнении Radeon RX 7900 XTX может работать на частотах выше 3,0 ГГц в некоторых приложениях. Частоты графических процессоров видеокарт Intel Arc серии Alchemist тоже довольно высоки, но 3,0 ГГц не достигали. Однако благодаря известному блогеру и оверклокеру SkatterBencher теперь и Intel присоединяется к клубу 3,0 ГГц — энтузиаст усердно пытался достичь такой частоты на Arc A380 и в конечном итоге добился этого, правда не без модификаций.

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В прошлых экспериментах SkatterBencher разгонял Intel Arc A380 до частот 2,9 ГГц с помощью утилиты, разработанной профессиональным оверклокером под псевдонимом Shamino. Выше подняться не удалось, в частности, из-за лимита мощности PL4, который никак не удавалось повысить. Об этом SkatterBencher рассказал в недавнем видео, которое было посвящено нескольким методикам разгона Arc A380.

SkatterBencher на своей странице в Twitter* сообщил, что ему удалось разогнать Intel Arc A380 до 3,0 ГГц, модифицировав её с помощью ElmorLabs EVC2 для вольтмода. Видеокарта успешно прошла на такой частоте тестирование в FurMark и 3DMark TimeSpy, оценка графики в бенчмарке составила 5085 баллов. Типовой результат Arc A380, указанный специалистами UL Benchmarks, 4383 балла.

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По умолчанию частота графического процессора ACM-G11 в Arc A380 равна 2400 МГц, таким образом, повышение частоты на 27% увеличило оценку графики на 16%. Подробности процесса не уточняются, вероятно, SkatterBencher подготовит материал для своего одноимённого сайта или YouTube канала.

Источники
@skatterbencher, Twitter*
UL benchmarks, 3DMark
* заблокирован в РФ
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#intel #видеокарты #разгон #intel arc
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