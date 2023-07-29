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Появились жалобы на проблемы с APU AMD Ryzen Phoenix после установки драйвера Adrenalin 23.7.2
Ожидаемого повышения производительности от первого драйвера с поддержкой iGPU в процессорах Phoenix не произошло.

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На неделе AMD выпустила графический драйвер Adrenalin 23.7.2, которой привлёк особое внимание владельцев ноутбуков и портативных устройств на базе новых APU Ryzen 7040HS (Phoenix), поскольку это первый драйвер с официальной поддержкой интегрированной графики этих APU. Ожидалось, что драйвер повысит производительность, но похоже, он только добавил проблем.

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Со ссылкой на Twitter* блогера @carygolomb, также известного по YouTube каналу The Phawx, в Tom’s Hardware сообщают, что обновление драйвера привело к снижению производительности интегрированной графики, по какой-то причине Radeon 780M стала определяться в системе, как 760M. Более того, пользователь сообщил о проблемах с подключением внутренних и внешних устройств: перестал работать сканер отпечатков, звуковая карта и игровой контроллер Xbox 360. На сообщение откликнулись специалисты Digital Foundry, подтвердив проблемы с новым драйвером, так на одной из тестовых портативных игровых консолей AyaNeo с процессором Ryzen 7 7840U производительность упала на 33%.

Специалисты считают эти проблемы одними из самых серьёзных с графическими драйверами AMD за долгое время. Стоит отметить, что у AMD также возникли проблемы с поддержкой трассировки лучей на релизе Ratchet & Clank: Rift Apart.

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#amd #процессоры #драйверы #интегрированная графика #amd ryzen 7040hs
Источник: tomshardware.com
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