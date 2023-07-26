Возможно, интегрированная графика станет ещё быстрее.

AMD выпустила графический драйвер Adrenalin версии 23.7.2, который наконец-то официально поддерживает интегрированную графику APU Ryzen 7040HS семейства Phoenix. В ближайшее время можно ожидать большого обновления бенчмарков, которые позволят выяснить, сделал ли новый драйвер и так довольно производительные решения ещё лучше.

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Что касается исправлений, инженерам компании удалось устранить статтеры в Call of Duty: Modern Warfare II при включении технологии снижения задержки ввода Radeon Anti-Lag, а в Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+ избавились от артефактов вокруг некоторых моделей игроков. Также исправлено: повышенное потребление видеопамяти при определённом сочетании настроек записи и потоковой передачи, потеря сигнала при переключении между окнами на Adaptive-Sync дисплеях, рассинхрон видео и аудио при записи с помощью инструментов, встроенных в программное обеспечение AMD, и кодеков AVC и HEVC — для AV1 данная проблема подтверждена, но пока не исправлена.

Одна из новых проблем видеокарт Radeon RX 7900 XTX и подобных связана с Ratchet & Clank: Rift Apart, включение трассировки лучей и динамического разрешения может привести к вылету игры или зависанию драйвера. Подтверждено, что на системах с RX 5700 XT игра RuneScape может зависать на несколько секунд, а в Rocket League игроки могут столкнуться с артефактами из-за включения графической настройки Bloom на видеокартах RX 6900 XT и других. У карт RX 7000 серии всё ещё может наблюдаться повышенное энергопотребление в простое на мульти-монитор конфигурациях с высокочастотными дисплеями.

Также не удалось починить счётчик FPS в оверлее, который не работает в некоторых играх, а инструмент сброса настроек для чистой переустановки драйвера до сих пор отключён из-за потенциальных проблем, которые могут нарушить работу операционной системы.