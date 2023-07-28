Это Frostbite Ultra и Frostbite Pro.

Компания Inno3D объявила о расширении ассортимента видеокарт iChill Frostbite, представив два новых варианта GeForce RTX 4090 с предустановленными водоблоками, сообщает VideoCardz, этими вариантами стали Frostbite Ultra и Frostbite Pro. В обоих случаях видеокарты основаны на печатной плате с продвинутой 28-фазной (24+4) подсистемой питания, все проточные части водоблоков изготовлены из хромированной меди, используется эффективная термопаста Subzero и термопрокладки с теплопроводностью 16 Вт/(м·К).

Frostbite Ultra оснащается красивым водоблоком с фронтальной акриловой панелью и ARGB подсветкой, по умолчанию для карты установлен TDP 500 Вт, но его можно увеличить до 600 Вт с помощью фирменного программного обеспечения TUNEIT, видеокарта разогнана «из коробки» до 2595 МГц. В числе особенностей производитель также отмечает оптимизированную конструкцию теплообменной поверхности и хромированную резьбу G1/4″.

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Если Frostbite Ultra занимает два слота расширения, то Pro — только один. Более того, Frostbite Pro получает более строгий дизайн, на изображениях не видно какой-либо подсветки, но модель по-своему привлекательна, в частности, за счёт карбоновой текстуры на поверхности водоблока. В данном случае заводской разгон не предусмотрен, частота соответствует эталонным 2520 МГц, TDP видеокарты 450 Вт.