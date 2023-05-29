Искусственный интеллект способен серьёзно повлиять на компьютерные игры.

Steve Johnson, Unsplash

Возможно, уже в ближайшее время искусственный интеллект (ИИ) серьёзно повлияет на компьютерные игры, в частности, заскриптованные NPC и предварительно записанные диалоги уйдут в прошлое, внутриигровые персонажи оживут, с ними можно будет общаться напрямую. NVIDIA анонсировала ACE (Avatar Cloud Engine) for Games, версию облачного движка Omniverse ACE, предназначенную для анимации и озвучивания игровых NPC в режиме реального времени, сообщает PCGamer, добро пожаловать в будущее видеоигр.

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ACE включает системы компании NeMo для развёртывания больших языковых моделей (LLM), в частности, для преобразования речи в текст и текста в речь, системы лицевой анимации и другие. Внутриигровые персонажи будут понимать речь игрока, общаться с ним, всё происходит в реальном времени. На Computex 2023 компания показала демонстрацию, созданную в Unreal Engine 5 совместно со стартапом Convai, работающим в сфере ИИ. Демонстрация впечатляет не только возможностью общения с внутриигровыми персонажами, но и уровнем графики.

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По информации The Verge, технология может масштабироваться и, в теории, позволять NPC общаться между собой. Подробностей, о том, как это будет работать на компьютерах пользователей, какое оборудование понадобится, пока немного. Судя по всему, работать с ACE и развёртывать модели можно как локально, так и в облаке. Модели оптимизируются для минимальной задержки, чтобы игрок не ждал, когда NPC «придумает» ответ.