Более плотный радиатор, новые тепловые трубки и вытяжной вентилятор с перевёрнутыми лопастями.

Компания Thermalright представила процессорный кулер башенного типа Assassin X 120 PLUS V2 — это улучшенная версия кулеров серии Assassin X с более плотным пакетом рёбер, сообщает TechPowerUp. Конструкция в целом аналогична оригинальному Assassin X 120 PLUS, высота составляет 154 мм, используется четыре 6-мм тепловые трубки, никелированное основание и два вентилятора.

Во-первых, новая версия кулера получила новые тепловые трубки, которые могут эффективно отводить тепло в диапазоне 125…225 Вт (Dynamic Thermal Power Capacity, DTPC) и обладают улучшенной структурой для ускоренного возврата жидкости при установке в вертикальной плоскости (Anti-Gravity Heat Pipe, AGHP). Во-вторых, один из комплектных вентиляторов (TL-C12RB V2) использует конструкцию с «перевёрнутыми» лопастями (Reverse Fan), когда поток воздуха направлен в обратную сторону от основания статора. Таким образом улучшается общая эстетика сборки — пользователь не видит элементы, которыми основание статора крепится к рамке вентилятора. Вентилятор TL-C12RB V2 и стандартный TL-C12B V2 обладают схожими характеристиками, несколько отличается только воздушный поток, который у перевёрнутой версии чуть меньше, 58 против 66,17 кубических футов в минуту.

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Размеры Thermalright Assassin X 120 PLUS V2 с установленными вентиляторами примерно составляют 120×96×154 мм, общий вес 815 грамм. Среди поддерживаемых сокетов Intel LGA1700, LGA1200 и LGA115x, AMD AM5 и AM4. Цены не уточняются.