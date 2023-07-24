Есть SlimSAS и чип для удалённого управления.

ASUS представила материнскую плату Pro WS W680M-ACE SE на базе чипсета Intel W680, которая предназначена для создания рабочих станций с процессорами LGA 1700, сообщает TechPowerUp. Плата необычная и довольно интересная, выполнена в формате mATX и оснащается контроллером BMC для удалённого управления. Контроллер основан на чипе ASpeed AST2600 с парой ядер Arm Cortex-A7 и Cortex-M3, а также интегрированной 2D графикой. Профессионалы оценят наличие порта SlimSAS, посредством которого можно подключить четыре диска SATA или один накопитель PCIe Gen 4 x4, поддержку до 192 ГБ DDR5 с полной коррекцией ошибок ECC.

Плата также выделяется своей компоновкой, сокет повёрнут на 90 градусов, а там, где обычно располагается оперативная память, предусмотрена установка PCIe Gen4 x4 M.2 накопителя, в свою очередь, слоты для установки памяти теперь находятся над сокетом. На плате присутствует дополнительное охлаждение подсистемы питания, основного M.2 накопителя (есть ещё один без охлаждения), набора системной логики. В числе других слотов: PCIe Gen 5 x16 для видеокарты, Gen 4 x4 и Gen 3 x1 для плат расширения, четыре SATA.

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Плата также имеет три порта Ethernet, два 2,5 Гбит/с и ещё один 1 Гбит/с, к последнему подключён чип для удалённого управления AST2600. На задней панели есть порт USB 3.2 Gen 2 Type-C, четыре USB 3.2 Gen 1, DisplayPort и HDMI, а также VGA от AST2600. ASUS разрабатывала плату для работы 24/7 и прилагает к ней фирменное ПО Control Center Express для управления. Цена не уточняется, но аналогичное решение формата ATX стоит около 330 долларов США, отмечают в TechPowerUp.