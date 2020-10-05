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Знакомимся с Data Science: от новичка до специалиста

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Несколько лет назад Harvard Business Review назвал Data Scientist наиболее сексуальной профессией века. С тех пор её «сексуальность» только росла, а потребность в специалистах увеличивается по экспоненте. В 2016 году Data Scientist вошла в топ-25 лучших вакансий на территории Соединённых Штатов по версии Glassdoor. На Россию тенденция тоже распространяется, хоть и не в таких больших масштабах. Однако, потребность в квалифицированных кадрах всё же растёт.

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Что такое Data Science – кто такой Data Scientist

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Чтобы понять, кто такой Data Scientist, нужно сначала дать определение самой профессии. Называется она Data Science. В последнее время термин стал очень популярным, и вы часто можете встречать его, бороздя просторы всемирной паутины.

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Так вот, Data Science – работа с большими данными. Отметим, что термин «большие данные» уже прочно укоренился, хотя изначально использовался английский вариант – Big Data. Большие данные представляют собой огромные объёмы неструктурированной информации, для обработки которой требуется математическая статистика и машинное обучение.

Специалист, который занимается этим, называется Data Scientist. Его задачей является анализ больших данных, на основе которых можно сделать прогноз в зависимости от поставленной задачи. В конченом счёте финальным продуктом Data Scientist’a является создание прогнозной модели – алгоритма для оперативного поиска наиболее подходящего решения поставленной задачи.

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Вы могли не знать, но с результатами работы специалистов в сфере Data Science вы встречаетесь по несколько раз в день. Например, когда слушаете музыку в YouTube Music, Spotify или Deezer. В этих стриминговых сервисах алгоритмы, написанные дата сайентистами, подбирают композиции, наиболее соответствующие вашим вкусовым предпочтениям. Так же само рекомендуются видеоролики в соответствующих сервисах и списки пользователей, с которыми вы можете быть знакомы, в социальных сетях.

Где работает Data Scientist

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Если вы не хотите применять свои умения только для того, чтобы помогать людям быстрее находить одноклассников и учить программное обеспечение рекомендовать к прослушиванию Eisbrecher после Rammstein – не переживайте. Есть ещё немало областей, в которых можно применить свои таланты.


Например, в транспортной компании Data Scientist позволяет найти оптимальный маршрут передвижения, а на производстве созданные модели могут помочь спрогнозировать сбои в работе. Страховым компаниям дата сайентисты помогают рассчитать вероятность страхового случая, а в сельском хозяйстве делают прогноз по урожаю и ищут способы наиболее эффективного использования с/х угодий. Кроме того, на базе алгоритмов в медицине оборудование может автоматически ставить диагнозы пациентам.

Несмотря на то, что специалистов в Data Science становится всё больше, количество высококвалифицированных кадров всё ещё не соответствует спросу на них. Это приводит к росту оплаты труда. Заработная плата зависит от опыта работы. Например, специалисты, которые уже имели дело с большими массивами данными, а в их арсенале есть глубокие знания и навыки построения математических моделей, могут получать в Москве свыше 100 000 рублей ежемесячно. Для дата сайентистов без опыта зарплата стартует примерно 70 000 рублей в столице Российской Федерации.

Само собой, российские зарплаты ни в какое сравнение не идут с американскими. Например, хороший специалист с опытом в Соединённых Штата может получать свыше 130 000 долларов в год, т.е. порядка 11 000 долларов в месяц.

Пройти курс обучения Data Science с нуля

На сегодняшний день при наличии большого желания расти в области анализа больших данных не составляет никакого труда пройти курсы по Data Science. В России есть масса возможностей на любой кошелёк и вкус. Например, программа GeekBrains, разработанная совместно с NVIDIA и «МегаФон», обучает Data Science с нуля.

Для прохождения курса студентам будет достаточно школьных знаний, а онлайн-университет обеспечит всеми необходимыми ресурсами и инструментарием. В рамках программы обучающиеся будут ознакомлены с нейронными сетями и технологиями машинного обучения.

Программа в GeekBrains подойдёт как начинающим аналитикам, предоставив толчок для карьерного роста, так и для практикующих специалистов, желающих перейти в более востребованное направление. Курс состоит из 262 часов обучающего контента, 534 часов практики, 2-4 еженедельных семинаров и гарантирует трудоустройство.

Обучение разделено на четверти. С октября по декабрь студенты занимаются изучением основ языка Python, осваивают операционную систему Linux, создают сервера в облачных сервисах AWS. Также в список целей входит обучение SQL.

Во второй четверти студенты продолжают изучать библиотеки Python для Data Science, а также начинают решать задачи по комбинаторике, изучают методы проверки статистических гипотез и знакомятся с особенностями открытых данных. В третьей четверти придётся уделить внимание математике. В течение трёх месяцев нужно детально изучить математические аспекты алгоритмов, которым находится применения в Data Science.

Последний этап первого года уделён машинному обучению, а его программа разработана совместно с «МегаФон». Студентам даётся три месяца, в течение которых нужно научиться решать бизнес задачи, применяя машинное обучение. Также в рамках четвёртой четверти обучения удастся изучить реализацию рекомендательных систем.

Второй год обучения начинается с изучения нейронных сетей. Студенты решают задачи ML с данными из социальных сетей и др., а также на практике знакомятся с Tensorflow, Keras и PyTorch. Наконец, во второй четверти второго года изучаются продвинутые архитектуры нейронных сетей, компьютерное зрение и нейролингвистическое программирование.

Заключение

В целом, Data Scientist – профессия, которая требует как теоретических знаний, так и практических навыков. Причём вряд ли вам удастся обойтись опытом лишь одной профессии. Чтобы освоить Data Scientist, придётся приложить немало усилий и времени, но в конечном счёте это должно будет окупиться сполна.

Первые полтора года опыта в профессии вы можете получить на курсе "Data Science с нуля". После прохождения которого вы также получите полную поддержку при трудоустройстве, начиная от помощи в составлении резюме до подготовки к собеседованию.

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