Финальный дизайн процессора Apple M7, по данным источников, уже утверждён. Чип будет поддерживать до 1,5 ТБ оперативной памяти для локальных AI-задач. Параллельно Apple работает над M8 по 1,4-нм техпроцессу TSMC.

Apple завершила финальную разработку процессора M7 — об этом сообщает WCCFTech со ссылкой на собственные источники. Чип, который должен появиться в следующих поколениях Mac и, вероятно, iPad Pro, получит поддержку оперативной памяти объёмом до 1,5 терабайт. Такие цифры выглядят футуристично даже для рабочих станций, но объяснение простое: локальные AI-модели требуют всё больше ресурсов и Apple закладывает серьёзный запас на несколько лет вперёд.

Стоимость одной только памяти в такой конфигурации оценивается примерно в 37 500 долларов. Остальные компоненты компьютера на этом фоне выглядят почти бюджетно. M7 появился с заметной задержкой относительно обычного графика Apple — дизайн чипа утвердили лишь через шесть месяцев после выхода M6. Связано это как раз с интеграцией поддержки больших объёмов памяти и, возможно, с пересмотром архитектуры под новые AI-задачи.

реклама

Но на этом планы Apple не заканчиваются. Параллельно уже ведётся работа над процессором следующего поколения — M8. Он будет производиться по 1,4-нанометровому техпроцессу TSMC. Начало массового выпуска 1,4-нм чипов у TSMC запланировано на 2028 год, так что M8 ожидается не раньше этого срока. Если учесть, что M7 только утверждён и до появления в продаже пройдёт ещё несколько кварталов, M8 — это горизонт как минимум трёх лет.

Интересно, что Apple ускорила разработку M7 именно из-за AI. Рынок локальных вычислений на устройствах растёт стремительно, и поддержка полутора терабайт памяти позволяет запускать модели, которые раньше были доступны только в облачных дата-центрах. Насколько такая конфигурация будет востребована среди обычных пользователей — вопрос открытый, но для профессионального сегмента и исследовательских задач это серьёзный шаг вперёд.

Что касается M8, то переход на 1,4 нм должен дать ощутимый прирост производительности и энергоэффективности. Техпроцесс TSMC этого поколения обещает значительное улучшение плотности транзисторов по сравнению с текущими 2-нм и 3-нм нормами. Правда, до массового производства ещё далеко, и за это время рыночная ситуация может не раз измениться. Но сам факт того, что Apple уже проектирует чип на 1,4 нм, говорит о том, что компания не намерена сбавлять темпы в гонке за производительностью.