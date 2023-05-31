Более того, новинка от AMD RX 7600 оказалась быстрее RTX 3060 12Gb и конкурировала с RX 6700 10Gb

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На YouTube-канале Bang4BuckPC Gamer недавно было опубликовано видео, в котором автор провел тестирование видеокарт Radeon RX 7600 и GeForce RTX 3050 в шести достаточно требовательных играх. Для тестирования производительности была использована система, оснащенная процессором AMD Ryzen 7 5800X и 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200.





Проведенное исследование было осуществлено в разрешении 1080p, и его результат показал, что GeForce RTX 3050 не является конкурентом Radeon RX 7600. Фактически, в некоторых играх последняя демонстрирует до двух раз лучшую производительность, чем у конкурента.

Кроме того, на YouTube-канале PixelBench были проведены тесты сразу нескольких видеокарт: RX 7600, RX 6700, RTX 3050 и RTX 3060. Тестовая система состояла из процессора Core I9 13900K и 32GB оперативной памяти DDR5-6000. Тестирование проводилось в разрешениях 1080p, 1440p и 2160p.





По результатам тестирования, RX 7600 также не оставила шансов видеокарте RTX 3050 и уверенно обходила RTX 3060 12Gb, особенно в разрешениях 1440p и 2160p, и успешно конкурировала с RX 6700. Стоит заметить, что это не первые тесты, где новика от компании AMD показала хорошую производительность за свою рекомендуемую стоимость - мы уже видели это в результатах тестов от TechPowerUp.

Таким образом, можно прийти к выводу, что Radeon RX 7600 является достаточно выгодным выбором в бюджетной категории видеокарт. В целом же, разница в производительности протестированных видеокарт, аналогична разнице в их стоимости. А выбор, как всегда, остается за вами.

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