Отличная производительность для игр с разрешением 1080p

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Сегодня, компания AMD сняла эмбарго на публикацию обзоров своей новой видеокарты среднего уровня Radeon RX 7600 в 16:00 по московскому времени. Протестировав референсную модель, портал TechPowerUp поделился результатами и мнением о продукте. Референсная модель Radeon RX 7600 поставляется в черной упаковке с изображением видеокарты на лицевой части. Отличительной особенностью новинки является черный корпус с красными вставками, а также надпись Radeon на бекплейте. Размеры видеокарты составляют 20,5 × 11,5 см с толщиной в два слота расширения. Вес модели составляет 758 грамм. К видеокарте необходим один 8-контактный разъем для питания.

В основе Radeon RX 7600 лежит монолитный GPU Navi 33, изготовленный по техпроцессу 6 нм. Графический процессор содержит 32 вычислительных блока, 2048 потоковых процессора, 32 Ray Accelerator и 64 AI Accelerator. Максимальная частота GPU достигает 2625 МГц. Плата оснащена четырьмя модулями памяти GDDR6 по 2 ГБ каждый, которые распаяны вокруг GPU. В данном случае используются модули памяти Hynix H56G42AS8DX-014 с эффективной частотой 20 Гбит/c. В целом, конструкция Radeon RX 7600 предельно минималистична, но это не мешает ей работать на высоком уровне.





Эксперты TechPowerUp провели тестирование Radeon RX 7600 в системе с платой EVGA Z790, процессором Core i9-13900K, 32 ГБ памяти DDR5-6000 и блоком питания на 850 Вт Seasonic Vertex GX. Результаты показали, что при разрешении Full HD средний fps составил 105 кадров в секунду:





В Quad HD - 75 кадров в секунду:





И 39 кадров в секунду в 4K:





Radeon RX 7600 в целом проявила производительность, сравнимую с Radeon RX 6650 XT. Однако, новинка уступает Radeon RX 6650 XT в соотношении производительности на доллар.

Судя по данным тестирования, энергопотребление Radeon RX 7600 примерно такое же, как у RTX 4060 Ti. Однако более интересным является тот факт, что при установке частоты кадров на уровень 60 fps потребление энергии у новинки на 32% ниже, чем у Radeon RX 6600 XT, что является результатом использования более эффективного технологического процесса. Кроме того, Radeon RX 7600 обладает отличным потенциалом для разгона, благодаря которому эксперты TechPowerUp смогли увеличить частоту GPU до стабильных 2890 МГц (+ 265 МГц), а памяти - до 2400 МГц (+ 150 МГц).





TechPowerUP отметил, что видеокарта Radeon RX 7600 является прекрасным выбором для игр в формате Full HD. Она имеет ряд значительных преимуществ, таких как высокая энергоэффективность, бесшумная система охлаждения, компактный дизайн, возможность оверклокинга, а также поддержку новых портов DisplayPort 2.1 и HDMI 2.1, а также кодирование и декодирование AV1.

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Однако, существует несколько недостатков у Radeon RX 7600. Интерфейс подключения поддерживает только PCIe x8, что может вызвать ограничения. При выводе изображения на несколько мониторов или при воспроизведении мультимедиа происходит значительное потребление энергии, а прирост производительности относительно предыдущего поколения не является ощутимым.