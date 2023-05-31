На мероприятии Computex 2023 компания MSI представила свой проект материнской платы и корпуса под названием "Project Zero", основанный на оригинальной идее с инвертированным расположением разъемов.
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Данный концепт предусматривает размещение всех разъемов и портов на обратной стороне материнской платы. Благодаря такому решению, на лицевой стороне корпуса пользователь не видит никаких кабелей, кроме кабелей процессорного кулера и кабелей питания видеокарты. Однако, необходимо наличие соответствующего корпуса, который имеет отверстия в необходимых местах, для подключения всех кабелей в пространстве за лотком для материнской платы. А с наличием таких корпусов, на сегодняшний день, есть некоторые проблемы - их почти нет.
Прототип материнской платы, представленный компанией MSI, основан на чипсете AMD B650 и имеет Socket AM5. Кроме того, демонстрационная сборка подчеркивает преимущества использования отдельных кабелей без использования оплетки, так как их проще сгибать и прокладывать в ограниченном пространстве.