Google Search больше будет не нужен

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Билл Гейтс, один из основателей компании Microsoft, выступил на мероприятии Goldman Sachs and SV Angel, посвященном искусственному интеллекту (ИИ), где заявил о возможности радикального изменения поведения пользователей в интернете благодаря технологиям на базе ИИ. Согласно высказыванию Гейтса, это может привести к тому, что люди больше не будут вынуждены использовать поисковые системы, например, Google Search.

Билл Гейтс заявил, что в будущем личные помощники на базе искусственного интеллекта смогут "читать материалы, которые пользователь не успевает прочитать самостоятельно". Это позволит получать информацию без использования поисковых систем или траты времени на поиск нужных товаров. Однако для массового использования таких цифровых агентов потребуется время, а пока компании продолжат внедрять в свои продукты генеративные технологии ИИ, такие как OpenAI и ChatGPT.

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Гейтс также отметил, что ИИ ускоряет инновации в космической отрасли и способствует более эффективной разработке лекарств. Соучредитель Microsoft предполагает создание новых лекарств для борьбы с болезнями, например Альцгеймером, а испытания новых препаратов возможны уже в ближайшие 10 лет.