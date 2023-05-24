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Вчера, 23 мая, на игровой платформе Steam состоялся долгожданный релиз ретро-шутера Warhammer 40,000: Boltgun, основанный на вселенной Warhammer. Этот шутер сразу же стал объектом интереса многих геймеров и успел набрать более 1100 отзывов за первый день продаж. Большинство из них были заполнены "крайне положительными" комментариями, что говорит о высоком качестве игры.
Одним из главных преимуществ Warhammer 40,000: Boltgun, на что указывают многие игроки, является наличие бешеной динамики. Игра также предоставляет возможность увидеть знакомых персонажей в пиксельном стиле, что придает ей особый характер и выгодно выделяет на фоне других шутеров. Графика "под старину" также привлекает внимание многих геймеров, которые хотят насладиться атмосферой старых добрых игр-шутеров.
На момент написания материала пользователи оставили 1456 отзыв, 96% из которых положительные. Это значительно превышает все ожидания и действительно подтверждает высокое качество Warhammer 40,000: Boltgun. Сюжет игры рассказывает историю космического десантника Малума Каедо, который должен пробиться сквозь полчища врагов, среди которых и демоны Хаоса, и выбраться из мира-кузницы Грайе. Эта увлекательная история уже завоевала множество поклонников, которые готовы наслаждаться игрой в течение долгих часов.
В целом, Warhammer 40,000: Boltgun - это качественный шутер, который сочетает в себе динамический геймплей, занимательный сюжет и пиксельную графику. Если вы ищете захватывающую игру, которая не оставит вас равнодушными, то Warhammer 40,000: Boltgun - отличный выбор для вас.